Кремль отреагировал на сообщения США о «российском химоружии»

Песков назвал сообщения США о «российском химоружии» попыткой переключить внимание

Сообщения США о российском химоружии являются попыткой переключить внимание на фоне скандала в мире с американскими биолабораториями. Так на них отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что НАТО не оставит без ответа применение Россией химического оружия на Украине, если она все же на это решится. По его словам, характер ответных мер будет зависеть от того, как именно оружие будет применено.

22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия. Слова американского лидера Джо Байдена о планах применения российскими войсками химического оружия в ходе спецоперации на Украине являются клеветой и злонамеренными инсинуациями, уточнил он.