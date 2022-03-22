Рябков назвал клеветой слова Байдена о российском химоружии

Рябков назвал инсинуацией заявления Байдена о якобы применении Россией химоружия

Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия, слова президента США Джо Байдена о планах применения российскими войсками химического оружия в ходе спецоперации на Украине являются клеветой и злонамеренными инсинуациями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС

«Дело в том, что США не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя. У нас ни [химического, ни биологического оружия] нет. То, что американцы говорят, — это злонамеренные инсинуации, мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы», — уточнил дипломат.

Ранее президент Байден на встрече с представителями американского бизнеса отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химоружия в Европе. Он назвал заявления и обвинения российской стороны в адрес Вашингтона и Киева свидетельством о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.

