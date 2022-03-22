Байден отверг наличие у США биологического и химического оружия в Европе

Байден заявил, что в США нет химического и биологического оружия в Европе

Президент США Джо Байден на встрече с представителями американского бизнеса отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химического оружия в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Это просто неправда, я гарантирую», — заявил глава государства, подчеркнув, что Украина также не располагает подобными средствами.

Байден добавил, что Россия обвиняет украинскую и американскую сторону не просто так, по его мнению, это свидетельствует о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.

17 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что результаты анализа документов, обнаруженных в украинских лабораториях свидетельствуют о создании компонентов биологического оружия.

Согласно представленным документам, соглашение о совместной биологической деятельности, заключенное между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины, на самом деле предполагало финансирование лабораторий украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

