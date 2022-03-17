Минобороны озвучило результаты анализа документов из украинских лабораторий

Начальник войск РХБЗ Кириллов озвучил итоги анализа документов из украинских лабораторий

Российское министерство обороны считает, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Результаты анализа документов, обнаруженных в украинских лабораториях, озвучил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций», — подчеркнул он.

Согласно представленным документам, соглашение о совместной биологической деятельности, заключенное между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины, на самом деле предполагало финансирование лабораторий украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов. Именно эти биолаборатории были выбраны американской стороной в качестве исполнителей проекта, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, рассказал Кириллов.

«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний», — полагает российский генерал.

Также, по его словам, изучение документов проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно с «Исследовательским центром общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара» в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на составили 1,6 миллиона долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель.

«Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США», — указал представитель Минобороны России.

Он добавил, что в ходе проведения данных исследований были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза), которые обладают подходящими характеристиками для заражения людей от животных. Кириллов также продемонстрировал ряд документов, подтверждающих передачу отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе в Германию, Великобританию, Грузию.

Согласно представленным Минобороны документам, в Харьковском институте ветеринарной медицины изучался перенос высокопатогенного птичьего гриппа дикими птицами. Генерал Кириллов подчеркнул, что деятельность данного учреждения должна стать предметом международного расследования.

Он также обратил внимание на экстренное уничтожение документов в Херсонской биолаборатории. Представитель Минобороны России предположил, что одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о вспышке в Херсоне в 2018 году дирофиляриоза — болезни, которая переносится комарами.

«Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.

Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено», — заявил генерал Кириллов.

Он подчеркнул, что, по мнению Минобороны, это объясняется стремлением не допустить попадания данных материалов к российским специалистам.