Байден рассказал об ответе НАТО в случае применения Россией химоружия на Украине

Президент США Байден заявил, что НАТО ответит на применение Россией химоружия на Украине

Президент США Джо Байден рассказал, что Североатлантический альянс (НАТО) не оставит без ответа применение Россией химического оружия на Украине, если она все же на это решится. Он отметил, что характер ответных мер будет зависеть от того, как именно оружие будет применено. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ответим. Мы ответим, если он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») применит его. Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования», — заявил американский лидер.

Ранее Байден отметил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. При этом он подчеркнул, что по его мнению, Киеву в любом случае не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.