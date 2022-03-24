Байден допустил территориальные уступки Украины

Президент Байден заявил, что Украине необходимо решать стоит ли ей жертвовать территориями

Президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. Его слова приводит РБК.

Однако практически сразу после этого заявления глава Белого дома оговорился, что, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.

Также американский президент высказался за то, чтобы допустить Украину к участию во встречах G20, если Россия будет исключена из этого неформального сообщества самых значимых стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).