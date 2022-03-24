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Байден допустил территориальные уступки Украины

Президент Байден заявил, что Украине необходимо решать стоит ли ей жертвовать территориями

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. Его слова приводит РБК.

Однако практически сразу после этого заявления глава Белого дома оговорился, что, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.

Также американский президент высказался за то, чтобы допустить Украину к участию во встречах G20, если Россия будет исключена из этого неформального сообщества самых значимых стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Марина Совина
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