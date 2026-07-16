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17:52, 16 июля 2026Экономика

Россияне резко отвернулись от зарубежного жилья

Финансист Трепольский: Покупки россиянами зарубежных квартир под сдачу упали до 20 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: OMG_Studio / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году россияне резко отвернулись от покупки зарубежных квартир под сдачу — доля чисто инвестиционных сделок упала до 20 процентов. Об этом рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, пишет «Газетa.ru».

Сейчас 53 процента запросов приходится на приобретение недвижимости за границей ради ВНЖ или ПМЖ, рассказал финансист. Также россияне покупают жилье для длительного отдыха, сезонного переезда или ведения международного бизнеса.

«Снижению инвестиционного спроса способствуют стагнация доходности от аренды в популярных локациях и сложности с переводом денег. В 2027 году эта тенденция сохранится. Покупатели продолжат выбирать готовые или почти достроенные объекты, которыми можно пользоваться сразу», — отметил Трепольский. При этом всплеска спекулятивных сделок специалист не ожидает. По прогнозам эксперта, самыми востребованными направлениями останутся Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турция.

Ранее стало известно, что в Москве закончилось жилье для богатых — в столице не хватает свободных квартир на рынке аренды элитной недвижимости.

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