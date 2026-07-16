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13:03, 16 июля 2026Экономика

В Москве закончилось жилье для богатых

Whitewill: В Москве не хватает свободных квартир на рынке аренды элитного жилья
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве не хватает свободных квартир на рынке аренды элитного жилья, рассказал в РИА Новости основатель агентства элитной недвижимости Whitewill Олег Торбосов.

Это происходит на фоне сокращения числа сделок в сегменте новостроек и смещения спроса покупателей во вторичную недвижимость. «В Москве из хороших предложений практически все выметено. Как только квартира выходит в рынок, она очень быстро сдается. И в бюджете 700 тысяч рублей, и в бюджете миллион рублей, и в бюджете 1,5-2 миллиона рублей. У нас не хватает лотов на всех людей, которые хотели бы заехать в дорогие квартиры», — пожаловался он.

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Значительная часть клиентов элитных риелторов в настоящее время предпочитают держать деньги на банковских вкладах. «Логика клиентов очень проста: у тебя есть 200 миллионов рублей, ты кладешь их на депозит, получаешь гарантированную доходность в 13,5 процента и дальше можешь спокойно себе позволить аренду, и даже немного будет оставаться сверх», — поделился он.

Психологически люди будут готовы перекладывать деньги в России с депозитов в недвижимость, только если ключевая ставка перейдет из двузначной в однозначную, то есть, например, станет 10 или 9,5 процента. Тогда рынок недвижимости ждет ренессанс», — поделился он.

Ранее компания «Intermark Городская Недвижимость» поделилась данными, согласно которым по итогам первого полугодия 2026 года спрос на аренду элитной недвижимости в России снизился на 10 процентов год к году. Эксперты объяснили динамику переездом многих арендаторов в собственное жилье, дорогой арендой и сокращением числа арендаторов из регионов, которые теперь ищут более дешевые квартиры.

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