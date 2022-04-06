В Кремле заявили о признании Зеленского президентом Украины

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о признании Зеленского президентом Украины

Россия признает Зеленского в качестве президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит агентство ТАСС.

Отдельно Песков отметил, что Россия не имеет планов по устранению главы Украины.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал смену власти в Киеве как военный переворот, случившийся при поддержке США. Смену власти он назвал антиконституционной.

