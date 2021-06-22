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Путин обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году

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Фото: Михаил Метцель / AP

Государственный переворот на Украине в 2014 году, результатом которого стали раскол страны и выход из ее состава Крыма, организовали США. Об этом президент Владимир Путина написал в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны в немецкой газете Die Zeit.

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — пишет российский лидер.

По его словам, Европа активно поддержала «антиконституционный вооруженный переворот на Украине». «С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент [Украины Виктор] Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции», — отметил Путин.

В статье глава российского государства также пишет, что после войны многие страны столкнулись с ультиматумом НАТО: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Однако процветание Европы возможно при совместных усилиях всех стран, включая Россию, подчеркнул он.

Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины прошли зимой 2013-2014 годов, в результате в стране произошла насильственная смена власти.

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