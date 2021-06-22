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Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Материал опубликован в газете Die Zeit во вторник, 22 июня.

«Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией — освободителя», — пишет российский лидер.

По его словам, после войны многим странам был выставлен ультиматум: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Однако процветание Европы возможно при совместных усилиях всех стран, включая Россию, подчеркнул Путин.

«Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий», — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию статьи на немецком языке, отметил, что именно Германия стала первой жертвой нацизма. По словам представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.

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