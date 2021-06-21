Статья Путина о начале Великой Отечественной войны выйдет в газете Zeit

Статья президента России Владимира Путина, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, выйдет в немецкой газете Die Zeit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

«Текст выйдет завтра», — приводит агентство ответ на запрос, направленный в пресс-службу.

«Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия. […] Поэтому в диалоге с ФРГ президент не раз принимал решение обратиться [к немецкому народу], чтобы изложить свое видение», — объяснил принятое решение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О том, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ранее сообщил журналист Павел Зарубин.

В июне 2020 года американское издание The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне. Российский лидер упоминал о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. Он нередко уделял внимание событиям той эпохи, в частности Мюнхенскому сговору.