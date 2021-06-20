Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Об этом журналист Павел Зарубин заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», его слова приводит РИА Новости.

По словам Зарубина, статья Путина будет опубликована в одном из ведущих изданий Германии.

Кроме того, 22 июня, в День памяти и скорби, президент России также выступит с речью и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В июне 2020 года американское издание The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне. Российский лидер упоминал о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. Он нередко уделял внимание событиям той эпохи, в частности Мюнхенскому сговору.