Песков оценил публикацию статьи Путина в американском издании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил статью главы государства Владимира Путина американскому изданию The National Interest. Его слова передает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что объем статьи достаточно большой. «Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — поделился он.
Американское издание The National Interest опубликовало статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне 18 июня. Президент говорил о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. В последнее время он часто уделял внимание этим событиям, в том числе и «Мюнхенскому сговору».
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