Иосиф Сталин сохранил свою честь, не встречаясь с Адольфом Гитлером. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.

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«В отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, который был известен на Западе как вполне авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах», — отметил Путин.

28 января бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове, что «подтверждено документом». Позднее, когда его высмеяли за это утверждение, он сказал, что не ручается за достоверность данных, которые были напечатаны в средствах массовой информации. «Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить», — отметил он.

Путин не впервые поднимает тему предвоенной политики европейских государств. Об этом он неоднократно высказывался в декабре прошлого года, в частности, упомянув деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Германском рейхе одобрительно высказался об идее Гитлера выслать евреев из Старого Света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства между Москвой и Варшавой возник дипломатический скандал, который разрешился только к концу января.

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