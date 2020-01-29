Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В эфире радиостанции он признался, что не видел документ, который это подтверждает. «Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — рассказал бывший украинский лидер.

Кравчук добавил, что не ручается за достоверность данных, которые были напечатаны в средствах массовой информации. «Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить», — отметил он, добавив, что те, кто пишет, несут какую-то ответственность.

28 января Леонид Кравчук объяснил слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. По его словам, лидер страны говорил о том, что войну спровоцировало заключение союза между СССР и Германией. Также Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове, что подтверждено документом.

27 января Зеленский заявил, что СССР был причастен к развязыванию войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов», который затем позволил нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста».

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