Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам украинского лидера, в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

17 января стало известно, что Министерство обороны России рассекретило документы о Варшавском восстании, подавленном войсками Третьего Рейха. Из них следует, что Красная армия поддерживала восставших всеми возможными способами, а население Польши встречало советских солдат с неподдельной радостью.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

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