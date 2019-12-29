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Польша приравняла ответственность Германии и СССР за начало Второй мировой

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Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался о пакте Молотова-Риббентропа и приравнял ответственность фашистской Германии и СССР за начало Второй мировой войны. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Моравецкий опубликовал документ с позицией Польши по Второй мировой войне, в котором рассказал о союзе Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Польский премьер-министр опроверг назначение пакта о ненападении между СССР и Германией, заявив, что после его подписания Гитлер напал с запада на Польшу, а затем с востока это сделал СССР. Моравецкий отметил, что в XX веке миллионы людей погибли во имя тоталитарных идеологий. Он также назвал «жниво нацизма, фашизма и коммунизма» смертельным, добавив, что это очевидно для нашего поколения.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин назвал польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липски сволочью и антисемитской свиньей. Так он отреагировал на обещание посла поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Спустя несколько дней стало известно, что в связи с высказываниями главы государства в МИД Польши был вызван российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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