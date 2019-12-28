Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

Президент России Владимир Путин, назвав польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей, попытался опозорить Польшу и выставить ее русофобской страной, полагает журналист Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński). Об этом он написал в материале, опубликованном на сайте варшавского аналитического центра Polityka Insight.

По мнению Щверчиньского, заявления российского лидера также являются вмешательством во внутренние дела Польши. Вместе с тем аналитик затруднился объяснить, чем руководствуются непосредственно Путин и его помощники.

Слова главы государства, как считает журналист, требуют реакции, основанной на фактах и источниках, содержащей некое послание, которое отражало бы условия сосуществования Польши и России. В то же время он подчеркнул, что польские власти, отвечая российскому президенту, не должны пытаться отбелить «темные страницы собственной истории».

В целом заявления Путина являются частью длительной кампании по дискредитации Польши с целью сделать поляков «ведущими русофобами в Европе», убежден Щверчиньский. Для этого Москва может использовать памятные даты и события, предстоящие в 2020 году, объясняет аналитик: 75-я годовщина освобождения Освенцима, подготовка к учениям Defender Europe с участием военных США, 10-летие катастрофы под Смоленском с самолетом президента Леха Качиньского, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, столетие Варшавской битвы и другие.

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В декабре Владимир Путин несколько раз затронул тему предвоенной политики ряда европейских государств и, в частности, упоминал деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Третьем рейхе одобрительно высказался об идее Адольфа Гитлера выслать евреев из Старого света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где, по словам дипломата, состоялась жесткая беседа.

Незадолго до этого российский лидер признался, что его задела принятая в сентябре резолюция Европарламента, в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа. Также он пообещал написать историческую статью к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной.

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