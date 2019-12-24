Россия захотела извинений от Польши за поведение перед Второй мировой

Руководство Польши должно принести извинения за поддержку польским послом в Третьем рейхе Юзефом Липски идей Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководства обеих палат парламента с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает REGNUM.

«Это было бы по крайней мере с их стороны честно», — полагает Володин.

Тема предвоенной политики ряда европейских государств была затронута Путиным на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ, которым он в течение часа читал лекцию о Мюнхенском соглашении, также известном как Мюнхенский сговор. Тогда же российский лидер упомянул деятельность Липски, который в 1938 году, будучи послом Польши в нацистской Германии, одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и в своем донесении руководству обещал поставить фюреру памятник в Варшаву. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

Незадолго до этого Путин признался, что его задела принятая в сентябре резолюция Европарламента, в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа. «Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — говорил он. Глава государства также рассказал, что хочет написать статью об этом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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