Путин призвал не приравнивать СССР к нацисткой Германии

Приравнивание Советского Союза к нацисткой Германии является цинизмом. Так президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, 19 декабря, трансляцию которой ведет канал «Россия 24» на YouTube, прокомментировал решение Европарламента приравнять СССР к Третьему рейху.

«В тоталитаризме ничего хорошего нет, он достоин осуждения. Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм, в чем то это будет заслуженно, но приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — это верх цинизма», — заявил Путин.

Президент напомнил о подписании Мюнхенского сговора в 1938 году, когда лидеры Франции, Великобритании, и Германии приняли соглашение о разделе Чехословакии, а также как СССР призывал создать антигитлеровский фронт. Сталин понимал, что нацистам нужно расширять жизненное пространство, поэтому они пошли на восток, заявил Путин.

Мюнхенский сговор был заключен в сентябре 1938 года между премьер-министрами Великобритании – Невиллом Чемберленом, Франции – Эдуардом Даладье, Италии – Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. Соглашение санкционировало начало захвата Чехословакии Берлином, а также удовлетворяло территориальных притязаний Венгрии и Польши.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



