Путин ответил на вопрос белорусской журналистки о территориальных спорах

Президент России Владимир Путин счел бессмысленным давать юридическую оценку действиям президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году. Соответствующий вопрос он получил на большой пресс-конференции от журналистки из Минска. Трансляцию ведет канал Россия 24 в YouTube.

Представительница белорусского издания «Министерство идей» заявила, что «незаконные действия [президента СССР Михаила] Горбачева в 1991 году привели к миллионам пострадавших». Журналистка отметила, что правовая оценка помогла бы легче решать споры о территориальной целостности, в том числе с Белоруссией.

«Я не понимаю, что это даст с точки зрения территориальной целостности. Там все вопросы у нас разрешены, все документы подписаны», — ответил Путин.

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Российский лидер также ответил на ее вопрос о том, какая идеология должна быть у современного государства. «Патриотизм», — сказал он.

В 1991 году Россия, Украина и Белоруссия подписали Беловежские соглашения, таким образом официально распустив СССР. Делегацию Белоруссии на встрече возглавлял председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич, делегацию Украины — президент Леонид Кравчук, делегацию России — президент Борис Ельцин. При этом известно, что президент СССР Михаил Горбачев не дал приказа силовым структурам арестовать лидеров союзных республик. В 2016 году в интервью изданию «Белстат» Горбачев объяснил, почему не противодействовал распаду Союза. «Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Я начал другое — я отдал власть, я ушел сам, чтобы избежать кровопролития», — сказал он.

Официально между Москвой и Минском нет территориальных споров. Неофициально белорусский лидер Александр Лукашенко иногда напоминает, что в первые годы существования СССР территории Смоленской области России находились в составе Белоруссии.

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