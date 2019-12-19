Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Видеотрансляция пресс-конференции российского лидера доступна на YouTube.

Путин рассказал, что его «взяли за горло» во время подписания минских соглашений, поскольку Киев требовал, чтобы документ подписали самопровозглашенные республики Донбасса. «Представлявший Украину в Минске бывший президент Петр Алексеевич Порошенко настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем», — заявил Путин.

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При этом представители ДНР и ЛНР отказывались это делать. «Но все-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует», — отметил президент России, отвечая на вопрос украинского журналиста, когда на Донбассе расформируют «оккупационные администрации».

Путин также отметил, что на территории Донецкой и Луганской народных республик были проведены выборы, и это «демократический способ организации органов власти».

Минские соглашения были приняты в 2015 году в результате переговоров «нормандской четверки»: лидеров России, Украины, Франции и Германии.

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