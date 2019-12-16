Украина заявила о необходимости адаптации минских соглашений

Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе нуждаются в адаптации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

По его словам, речь не идет об их полном пересмотре. «Они действительно нереальны (минские соглашения — прим. «Ленты.ру»). Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты», — заявил украинский политик.

При этом он допустил изменение «определенной конфигурации» минских договоренностей. Тем не менее, Пристайко считает, что ни Киев, ни Москва, ни мировое сообщество не готовы на сегодняшний день к пересмотру договоренностей.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев постарается изменить минские соглашения. Он считает, что пересмотру подлежат некоторые положения договоренностей. При этом украинский лидер отметил, что никогда бы не подписался под нынешним соглашением, как это сделал предыдущий президент Петр Порошенко.

9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже лидеры Германии, России, Франции и Украины приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что переписывать минские соглашения нельзя. По его словам, в этом случае можно потерять все ранее достигнутые договоренности и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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