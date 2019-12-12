Россия заявила о безальтернативности минских соглашений

На саммите в Париже представителям украинского государства дали понять, что минские соглашения безальтернативны. Об этом рассказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Приехав в Париж, представители Украины четко услышали позицию международного сообщества (...) Возможно, они рассчитывали услышать что-то другое, но они услышали именно это — что минские договоренности безальтернативны», — сказала Захарова.

Она заявила, что удивлена сообщениями о планах украинской стороны пересмотреть минские соглашения к следующему саммиту в «нормандском формате» и надеется, что это не официальная позиция руководства Украины.

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Ранее Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита», приведя версию документа на украинском языке в соответствие с англоязычной версией. До этого в тексте коммюнике на украинском языке говорилось, что стороны переговоров договорились в Париже продолжить согласование «всех правовых аспектов закона об особом статусе». В англоязычной версии документа говорилось не об одном законе, а об особом статусе в целом.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

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