В России заметили изменение украинской стратегии переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва заметила изменение украинской стратегии переговоров. Она отметила это в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», запись которой доступна на сайте телеканала «Россия 1».

По ее словам, изменилась тональность переговоров и подход к ним. Также Захарова отметила, что Киев стал оперировать правовыми терминами. Представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что Украина сейчас действует «в русле интересов различных сегментов общества» и со стороны ее властей заметны «позитивные сигналы».

В то же время Захарова напомнила, что украинские законы до сих пор запрещают российским журналистам посещать Украину: Служба безопасности может не пропускать сотрудников СМИ на границе, а также задерживать их и депортировать. Владимир Соловьев, в свою очередь, рассказал, что многие его коллеги находятся в списке «запрещенных людей». И Захарова, и Соловьев ответили таким образом на приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским российских журналистов на территорию Украины во время встречи «нормандской четверки».

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!