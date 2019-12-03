Захарова прокомментировала слова Зеленского о «потерявшихся» украинцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» в Донбассе украинцах. По ее словам, потерялись не украинцы, а их государство.

«И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — добавила Захарова.

Она напомнила, что жители Донбассе не выбирали президента Украины в 2019 году, поскольку голосование там «сознательно» не проводилось. При этом представитель МИД призвала Киев искать причины всех бед в своих рядах. «Помните, как в 2014 году после антиконституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев?» — задалась Захарова вопросом и подчеркнула, что теперь власти удивляются желанию жителей Донбасса, отрезанных от остальной части Украины, получить гражданство другого государства.

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