Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что он не хочет стоять на месте в процессе мирного урегулирования, а хочет добиться того, чтобы Украина «вновь стала великой страной». «Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки», — заявил украинский лидер.

Президент отметил, что на переговорах с Путиным «никакой измены не будет».

19 ноября в МИД Украины заверили, что страна собирается принять участие в саммите «нормандской четверки» «с открытыми идеями, с открытым разумом». До этого сообщалось, что на встрече будет обсуждаться проблема особого статуса для ДНР и ЛНР с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран «четверки» должны состояться 9 декабря в Париже.

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