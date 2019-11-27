Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Он сделал это во время совместного брифинга по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров, трансляция которого велась на странице офиса президента Украины в Facebook.

Литовский президент считает, что Киев не должен идти на «уступки, которые могут принести вред» Украине. Кроме того, Науседа выразил надежду, что саммит «нормандской четверки» будет способствовать облегчению шагов, направленных на уменьшение напряжения в Донбассе. Он подчеркнул, что Вильнюс видит своим долгом оказание помощи Киеву в этом вопросе.

Также Науседа поддержал позицию Зеленского, согласно которой санкции в отношении России должны сохраняться.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

19 ноября в МИД Украины заверили, что страна собирается принять участие в саммите «нормандской четверки» «с открытыми идеями, с открытым разумом». До этого сообщалось, что на встрече будет обсуждаться проблема особого статуса для ДНР и ЛНР с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран, в которых примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, должны состояться 9 декабря в Париже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!