Зеленский предложил литовцам вложиться в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил литовцам поучаствовать в восстановлении Донбасса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В Варшаве, куда Зеленский приехал на 80-летие начала Второй мировой войны, он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Глава украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью текущего года, а также принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса», — говорится в сообщении на сайте. Науседа в свою очередь пригласил Зеленского в Вильнюс.

Участники встречи также обсудили урегулирование донбасского конфликта, в том числе в «нормандском формате». Кроме того, Зеленский заверил литовцев, что Украина будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «не будет стоять с протянутой рукой» перед США. «Мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги», — пояснил украинский лидер.

На совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Зеленский назвал газопровод «Северный поток-2» угрозой всей Европе и отметил, что Украина хочет активно участвовать в региональных проектах Польши.

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