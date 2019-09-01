Зеленский отказался выпрашивать деньги у Трампа

Украина не будет выпрашивать финансовую помощь у США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1, передает ТАСС.

«Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что США являются стратегическим партнером Украины «во многих областях», и от американской стороны «очень многое зависит», однако подчеркнул, что страна должна отстаивать собственные интересы.

«Есть еще вопросы международных отношений, вопросы о прекращении войны, ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают», — заключил он.

15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщал, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся уже осенью в Варшаве или Нью-Йорке. Однако, по его словам, это будет просто возможность обменяться личными приветствиями, «содержательное общение» президентов планируется спустя месяц или два в Вашингтоне.

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