На Украине анонсировали «интересную» встречу Трампа и Зеленского

МИД Украины начал прорабатывать детали встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится в Варшаве в конце августа или начале сентября. Об этом рассказала «5 каналу» замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.

«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать», — сказала она.

Зеркаль не уточнила деталей, однако отметила, что встреча двух лидеров будет «интересная».

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15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся уже осенью в Варшаве или Нью-Йорке. Однако, по его словам, это будет просто возможность обменяться личными приветствиями, «содержательное общение» президентов планируется спустя месяц или два в Вашингтоне.

Также Тейлор опроверг предположения, что встреча откладывается из-за назначения главы администрации Зеленского Андрея Богдана, чьи связи с украинским олигархом Игорем Коломойским якобы вызывали беспокойство в Вашингтоне. Соответствующая информация появилась в СМИ в начале августа на фоне сообщений об отставке чиновника, которые не подтвердились.

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