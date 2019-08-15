В США не увидели влияния Коломойского на Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не имеет политического влияния на президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Лично я этого (влияния олигархов — прим. «Ленты.ру») не вижу. Мне неизвестно о каких-то признаках того, что какое-либо из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского», — сказал Тейлор. При этом, по мнению дипломата, это не означает, что такое влияние исключено — оно вполне может появиться в будущем.

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Также Тейлор отметил стремление украинцев ограничить роль олигархов в политической жизни страны. По его словам, крупный бизнес контролирует СМИ, энергетику и многие другие сферы. «Стремление украинцев найти решение этой проблемы пользуется поддержкой международного сообщества. Это добрые намерения. В конце концов, это означает усиление конкуренции в украинской экономике, и это наверняка хорошая вещь», — отметил дипломат.

1 августа появилась информация об отставке главы офиса президента Украины Андрея Богдана. В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу главы государства с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, анонимные источники сообщали, что увольнение связано с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями Богдана с Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

Коломойский находился за границей с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле бизнесмен заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Зеленскому, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.

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