Зеленский назвал условие отставки Богдана

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан готов подать в отставку в любое время, когда захочет общество. Об этом «Украинской правде» заявил глава государства Владимир Зеленский.

На слова журналиста о том, что люди были дезинформированы об увольнении Богдана и это был шаг к подрыву доверия медиа, Зеленский ответил: «Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».

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«Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет», — подчеркнул президент.

Ранее, 2 августа, Богдан подтвердил подлинность опубликованного в СМИ письма об увольнении. По его словам, аналогичные заявления писали все сотрудники офиса президента, поэтому от его желания покинуть должность «мало что зависит». «Президент может подписать такое заявление в любой момент», — сказал Богдан.

1 августа агентство «Интерфакс-Украина» и ряд других СМИ сообщили об увольнении главы офиса Зеленского. В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, анонимные источники сообщали, что увольнение связано с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями Богдана с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

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