Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

По его данным, заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа.

О причинах отставки не сообщается.

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29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США. Американская сторона, по сведениям этих источников, недовольна фактом наличия у Богдана связей с олигархом Игорем Коломойским, чьим личным адвокатом юрист был до перехода на госслужбу. Эта информация появилась на фоне подготовки предстоящего визита Зеленского в США.

В той же публикации канала утверждается, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия — независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса, и состоящий из 21 члена, двое из которых назначаются президентом.

Недовольство назначением Богдана на пост главы офиса лидера государства выражали и украинские граждане: после того как он занял эту должность, на сайте президента несколько раз публиковались адресованные Владимиру Зеленскому петиции с требованием уволить руководителя администрации. Оба обращения набрали необходимые для рассмотрения украинским лидером 25 тысяч подписей, но Зеленский и в мае, и в июле не стал увольнять Богдана.

В конце июля в публичную плоскость вышел конфликт между Офисом Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко. Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал главу президентской администрации лживым непрофессионалом.

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