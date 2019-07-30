В офисе Зеленского обвинили Кличко в потере контроля над Киевом

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над городом. Об этом он сказал в ходе прошедшего 30 июля брифинга, сообщает «Интерфакс».

По словам Богдана, он пришел к этому выводу по итогу неоднократных встреч с Кличко. На них он просил главу Киева отказаться от института «смотрящих» (непубличные и неформальные, часто полукриминальные кураторы отдельных сфер городской экономики — прим. «Ленты.ру») в столице, однако, Кличко отказался это сделать, признав, что без них он не имеет контроля над Киевским городским советом.

По словам киевского градоначальника, он не имеет отношения к коррупции в городе. И хотя он понимает, что «что-то происходит не так», сделать с этим ничего не может. Богдан пояснил, что если Кличко не будет находить общий язык с полукриминальными «смотрящими», «он не сможет быть эффективным мэром».

Кроме того, Богдан рассказал, что у него лично состоялась встреча с адвокатом одного из таких «смотрящих», который сообщил, что «на работе с бюджетом» Киевского городского совета они зарабатывают около 40 миллионов долларов в год. «Он попросил не двигать голову КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам», — заявил Богдан, пообещав передать эту информацию в правоохранительные органы.

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Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогу выборов. Однако по решению конституционного суда, президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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