Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает «Украинская правда».

По его словам, в кабмин поступило официальное обращение главы государства с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко. Также Рябчук добавил, что в Офисе президента пока нет окончательного решения о преемнике главы КГГА. Новое назначение может состояться не раньше сентября.

23 июля Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях, возбужденному по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова. Допрос назначен на 26 июля.

Ранее в июле стало известно, что Зеленский намерен снять Кличко с поста председателя КГГА и назначить на это место своего сторонника. В настоящий момент в команде главы государства значатся два человека, которые готовы заменить Кличко на этой должности: генеральный директор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.

Кличко избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

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