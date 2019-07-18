Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Собеседник издания в окружении Кличко рассказал, что однажды градоначальник обсуждал с руководителем Офиса президента Андреем Богданом ротацию районных руководителей администраций в Киеве, но в итоге их увольнение прошло без ведома Кличко. Впоследствии Богдан предупреждал Кличко о его возможном смещении с должности председателя КГГА.

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«Богдан ему шесть раз повторил, что по закону все главы администраций слагают свои полномочия перед новым президентом. Но у президента есть возможность переназначить руководителя, если он эффективен. Поэтому Кличко сказали: "У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься от своих дружков-коррупционеров и можем работать дальше"», — сказал источник.

Сейчас в команде Зеленского есть два человека, которые готовы заменить Кличко на посту главы администрации. Первый —

генеральный директор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко. Второй — бизнесмен Андрей Холодов.

По словам источника, разделение должностей на мэра и главу КГГА может привести к внутренней политической борьбе. «Например, мэр будет считать, что надо починить дорогу на Степана Бандеры, а председатель КГГА скажет: "Нет, надо положить брусчатку на Софиевской". Чьи тогда указания выполнять коммунальщикам?» — пояснил представитель команды Кличко.

Еще одной предпосылкой для ослабления политических позиций Кличко стал роспуск Верховной Рады. В осенних выборах планировала участвовать партия Кличко «УДАР», однако к досрочному голосованию политическая сила оказалась не готова. В итоге УДАР, не проведя никакой избирательной кампании, выдвинул своих кандидатов лишь на мажоритарные округа.

В апреле Виталий Кличко обратился к Зеленскому с просьбой выделять Киеву больше денег. Градоначальник отметил, что средства нужны для строительства дорог, мостов и обновления городского хозяйства.

Виталий Кличко стал мэром Киева 5 июня 2014 года по итогам выборов, на которых он занял первое место. В том же месяце Петр Порошенко, будучи президентом Украины, назначил его главой КГГА.

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