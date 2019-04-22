Кличко попросил у Зеленского больше денег

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и попросил его выделять столице больше денег. Об этом сообщила пресс-служба Кличко.

Градоначальник напомнил, что раньше бюджет Киева сохранял 100 процентов налога на доходы физических лиц.

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«Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40 процентов налога на доходы физических лиц в госбюджет. А в отношении столицы действует дискриминационная норма — у нас отчисляют 60 процентов!», — заявил мэр.

По его словам, такое распределение доходов сказывается на комфорте местных жителей, ведь эти средства необходимы для строительства дорог, мостов и обновления городского хозяйства. «Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства», — отметил Кличко.

Он также пожелал избранному президенту мудрости в принятии решений и подчеркнул, что цель страны — это европейские стандарты жизни для каждого украинца.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Победу с большим преимуществом одержал Владимир Зеленский — после подсчета 99 процентов протоколов он набрал более 73 процентов голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 24,46 процента избирателей.

Зеленского уже поздравили лидеры многих стран, в том числе Дональд Трамп, Ангела Меркель, Игорь Додон, Александр Лукашенко. Президент России Владимир Путин от поздравлений пока воздержался.

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