В штабе Зеленского не поверили поздравлению Порошенко

Политтехнолог штаба победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что телефонный звонок Петра Порошенко с поздравлениями был не совсем корректным. Об этом сообщает LIGA.net.

Разумков обратил внимание журналистов на то, что параллельно звонку с поздравлениями и предложением помощи в публичном пространстве прозвучала и критика в адрес Зеленского. «Я думаю, что в день победы это было не совсем корректно», — сказал Разумков, отметив, что это его субъективное мнение и оно может не совпадать с позицией всей команды.

Представитель штаба Зеленского выразил надежду, что обещание Порошенко помочь новому президенту войти в курс государственных дел было искренним, но подчеркнул, что слова и действия украинских политиков часто противоречат друг другу.

Петр Порошенко пообещал позвонить своему оппоненту после публикации национальных экзитполов. Их данные он назвал очевидными. Тогда же он пообещал не уходить из политики и помочь Владимиру Зеленскому. Тот, в свою очередь, подтвердил факт звонка со стороны Порошенко, отметив, что он ему «очень благодарен».

Кроме того, победитель президентской гонки допустил, что Петр Порошенко сможет войти в его команду, если соответствующий запрос будет со стороны украинской общественности.

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Раскрывая подробности своих планов на будущее, Порошенко заявил, что уходит в оппозицию новому президенту. Он считает, что этот шаг сделает Украину более сильной, и заверил, что не будет мешать президенту принимать решения, «которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО».

Президентские полномочия Порошенко истекают в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. После обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а Порошенко — около 24 процентов. Явка составила 61,37 процента.

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