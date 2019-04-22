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Названа цель звонка Трампа Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп созвонился с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Об этом в Twitter написал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Американский лидер одобрил то, что процедура голосования прошла мирно и соответствовала демократическим принципам. «Мы продолжим поддерживать усилия Украины по возвращению территориальной целостности и противодействию российской агрессии», — сказано в публикации.

В другой записи он поблагодарил действующего главу государства Петра Порошенко за его мужество руководить страной в «чрезвычайно сложное время».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал избирательную кампанию Зеленского «блестящей». Кандидату в президенты Украины также позвонили французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Польши Анджей Дуда и другие.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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