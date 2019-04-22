Меркель примет Зеленского в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и сообщила, что будет рада принять его в Берлине. Об этом со ссылкой на кабинет министров сообщает ТАСС.

«Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности, в ее праве на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в поздравительной телеграмме, отправленной победителю второго тура украинских выборов.

«Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», — добавила Меркель.

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Ранее сообщалось, что Зеленскому позвонил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Польши Анджей Дуда и другие лидеры.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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