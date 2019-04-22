Медведев прокомментировал итоги президентских выборов на Украине

Предварительные итоги второго тура президентских выборов на Украине, согласно которым в гонке лидирует кандидат Владимир Зеленский, демонстрируют запрос страны на новые подходы в решении ее проблем. Подобным мнением поделился премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook в понедельник, 22 апреля.

По его словам, перед новым главой государства будет стоять задача консолидации страны, решения множества социальных проблем ее жителей и налаживания экономического взаимодействия.

Медведев считает, что у будущего украинского президента есть шансы на улучшение взаимоотношений с Москвой, которые «должны быть выше политической конъюнктуры». «Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — говорится в записи.

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Премьер подчеркнул, что руководитель страны, вероятно, будет придерживаться той же риторики, которую использовал в ходе предвыборной кампании. «Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — добавил он, заметив, что желает новому президенту здравомыслия.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 94 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что не оставит политической деятельности.

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