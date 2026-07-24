Испанская группа приедет с концертами в Россию

Организатор концертов Владимир Баранов: Группа The Locos не испугалась приехать в Россию

Промоутер Владимир Баранов рассказал, что известная испанская группа The Locos согласились приехать с концертами в Россию. Об этом он сообщил в интервью НСН.

По словам организатора концертов, участники испанской группы «легко решились» на выступления в РФ. Он отметил, что музыканты не испытывали никакого политического давления у себя в стране из-за своего решения.

«Переговоры прошли абсолютно легко, мы списались, договорились, определили даты и начали работу. Это можно назвать знаковым событием. Они уже не первый раз здесь, знаю, что им нравятся соборы в Питере и русская кухня», — рассказал Баранов.

Группа Tle Locos, которая была основана легендой ска-панка из Ska-P Пипи (настоящее имя Рикардо Дельгадо), выступит 24 июля в Санкт-Петербурге, 25 июля — в Москве, а 26 июля — на рок-фестивале «Пляж» в Челябинске.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь подали документы на гражданство России. По словам певицы, они с матерью также намерены купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.