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14:02, 24 июля 2026 (обновлено: 14:13, 24 июля 2026)Мир

В МИД Китая раскрыли будущее отношений с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Китай продолжит развитие стратегического партнерства с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай намерен продолжить развитие стратегического партнерства с Россией. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос — куда движется мир? Наш ответ решительный — будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития. А также по пути всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия», — сказал дипломат.

По словам Ван И, Китай намерен прилагать усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей с Россией. Кроме того, глава китайского МИД пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые намечены на сентябрь.

Ранее Китай выступил против новых пошлин, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп. По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, тарифная и торговая войны противоречат интересам любого из участников.

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