Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 24 июля 2026 (обновлено: 12:11, 24 июля 2026)Экономика

Китай отреагировал на новые пошлины Трампа

МИД Китая: Новые тарифы Дональда Трампа не выгодны никому
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Китай выступил против новых пошлин, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп. Заявление официального представителя МИД КНР Линь Цзяня процитировало ТАСС.

По словам чиновника, Китай выступает против односторонних пошлин в какой бы то ни было форме. В Пекине уверены, что тарифная и торговая войны противоречат интересам любого из участников. Линь Цзянь также заверил в последовательной и четкой позиции его страны по вопросам торгово-экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее стало известно о том, что Белый дом ввел двузначные пошлины на импорт из 60 стран, объяснив это борьбой с принудительным трудом.

Канада, Австралия и Бразилия категорически не согласились с такими обвинениями. Министр торговли Австралии Дон Фаррелл назвал введенные тарифы неоправданными, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — «произвольными» и «необоснованными».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над Петербургом поднялись столбы дыма. Татьяна Ким сделала заявление о новых атаках на склады Wildberries
    Иностранец обманом похитил деньги у участника СВО
    Жена и дочь известного политика бросились спасать тонущего ребенка и захлебнулись
    Россиянам назвали преимущества гибридов перед электрокарами
    Неопознанный дрон сбили в воздушном пространстве Румынии
    Китай отреагировал на новые пошлины Трампа
    Генерал-майор назвал место запуска дронов ВСУ по Санкт-Петербургу
    Зеленский рассказал об улучшившем отношения с Трампом разговоре
    Предсказаны последствия ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в Россию
    Маск сделал заявление об окончании конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok