В Кремле объяснили отсутствие интереса у Путина к дебатам Порошенко и Зеленского

Президент России Владимир Путин не смотрел трансляцию состоявшихся 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский» дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в это время глава государства был занят ситуацией в Забайкалье, где в результате степных пожаров уничтожены шестьдесят жилых домов, пострадали более 600 человек и был введен режим чрезвычайной ситуации.

«Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю — успел ли он посмотреть эту запись или нет», — пояснил пресс-секретарь.

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Ранее Песков затруднялся ответить на вопрос о том, будет ли российский лидер смотреть дебаты, однако отмечал, что это может быть интересным: «Сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище».

Дебаты кандидатов в президенты Украины состоялись 19 апреля. За прениями оппонентов на стадионе наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. Теледебаты, которые должны были последовать за мероприятием в «Олимпийском», были впоследствии сорваны из-за анонимного звонка об угрозе взрыва в студии телеканала.

Второй тур президентских выборов на Украине cостоялся 21 апреля. По результатам подсчета 99 процентов бюллетеней Зеленский набрал около 73 процентов голосов. Порошенко, набравший менее 25 процентов голосов, признал поражение. При этом он заявил, что намерен остаться в политике.

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