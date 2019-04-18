В Кремле поделились ожиданиями от дебатов Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся 19 апреля, могут быть интересными, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 18 апреля.

«Сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», — сказал он.

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Песков затруднился ответить на вопрос о том, намерен ли президент России Владимир Путин смотреть трансляцию мероприятия.

16 апреля стало известно о том, что лидер президентской гонки на Украине Зеленский и действующий глава государства Порошенко договорились о дате проведения дебатов на стадионе «Олимпийский» спустя две недели обсуждений. Сообщалось, что между кандидатами и руководством стадиона было заключено трехстороннее соглашение об аренде спорткомплекса на 19 апреля.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные его итоги были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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