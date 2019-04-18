Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы намерены транслировать запланированные на 19 апреля дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, передает «Интерфакс».
По данным источника, знакомого с ситуацией, освещать прения планирует канал «Россия 24». Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте русской редакции RT.
Главный редактор канала Маргарита Симоньян рассказала, что дебаты также покажет видеоагентство Ruptly, которое входит в состав RT. Она уточнила, что трансляция будет с русским переводом.
Прямая трансляция дебатов с переводом на русский язык будет и на телеканале «Дождь». Исполнительный продюсер Светлана Гуляева сообщила, что в рамках обсуждения события на канале запланирован большой спецэфир.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, будет ли Владимир Путин смотреть украинские дебаты. При этом он признался, что сам собирается это сделать.
Дебаты между комиком Зеленским и действующим главой государства Порошенко пройдут 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.
В первом туре победил Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. По данным последнего мониторинга социологической группы «Рейтинг», около половины украинцев во втором туре собираются голосовать за Зеленского.