Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы намерены транслировать запланированные на 19 апреля дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, передает «Интерфакс».

По данным источника, знакомого с ситуацией, освещать прения планирует канал «Россия 24». Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте русской редакции RT.

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Главный редактор канала Маргарита Симоньян рассказала, что дебаты также покажет видеоагентство Ruptly, которое входит в состав RT. Она уточнила, что трансляция будет с русским переводом.

Прямая трансляция дебатов с переводом на русский язык будет и на телеканале «Дождь». Исполнительный продюсер Светлана Гуляева сообщила, что в рамках обсуждения события на канале запланирован большой спецэфир.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, будет ли Владимир Путин смотреть украинские дебаты. При этом он признался, что сам собирается это сделать.

Дебаты между комиком Зеленским и действующим главой государства Порошенко пройдут 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.

В первом туре победил Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. По данным последнего мониторинга социологической группы «Рейтинг», около половины украинцев во втором туре собираются голосовать за Зеленского.

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