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Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

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Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева захотела за деньги провести предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины — комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом она написала в Twitter.

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, — ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг», — заявила Скабеева.

Российская телеведущая заверила, что гарантирует объективность и беспристрастность. «Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови», — добавила Скабеева.

Гонорар за проведение дебатов журналистка обещала перевести Международному валютному фонду «в счет оплаты внешнего долга Украины».

Некоторые пользователи Twitter посчитали излишним такое внимание к выборам в другой стране. «Я смотрю, тема Украины вас с супругом не отпускает. О родине столько не говорите, сколько о соседнем государстве. Может, пора уже гражданство попросить?», — отметил один из пользователей. «Любимая тема "А шо там у хохлов?" Российская тематика не в ходу», — написал другой.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести публичные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На ответ он дал 24 часа. Действующий президент позже записал видеообращение, в котором принял предложение лидера президентской гонки.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский (30,24 процента) и Порошенко (15,95 процента).

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